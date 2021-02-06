Жіноча збірна України не пробилася на «Євробаскет-2021»

Збірна України з баскетболу в останньому матчі групового етапу впевнено переграла команду Фінляндії. Гра завершилася з рахунком 75:91. Найрезультативнішою у складі збірної України стала Людмила Науменко, яка набрала 24 очки. Також серед лідерів Аліна Ягупова (21 очко) і Христина Філевич (16 очок). У результаті українки посіли друге місце в групі, але цього не вистачило, щоб пробитися на «Євробаскет».

До фінальної частини «Євробаскету» виходили лідери груп і п’ять найкращих команд, які посіли друге місце в групі. За кількістю закинутих і пропущених м’ячів збірна України стала сьомою в рейтингу «збірних на другому місці».

Підпис: Найрезультативнішою серед українок стала Людмила Науменко

Уперше за 10 років жіноча збірна України не проходить до фінальної частини «Євробаскету». У 2011 році «синьо-жовті» посіли третє місце в групі і не змогли пройти далі через додатковий раунд кваліфікації.

На останньому чемпіонаті Європи українки посіли 16-е місце, програвши всі матчі групи.

Найкращий результат жіночої збірної України з баскетболу – це перемога на «Євробаскеті» у 1995 році.