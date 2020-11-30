Україна вийшла на Євробаскет-2022

Збірна України переграла команду Австрії в четвертому турі кваліфікаційного відбору на Євробаскет-2022. Гра завершилася з рахунком 70:67.

Найрезультативнішим серед українців став Олександр Мішула, який набрав 20 очок. Серед австрійців лідером за результативністю став Бенедікт Гуттл, маючи в активі 16 очок.

Після чотирьох турів Україна посідає другу сходинку в турнірній таблиці групи F з 6 очками. Таким чином, «синьо-жовті» вже відібралися на Євробаскет-2022.

Матчі 5 і 6 турів кваліфікації заплановані на лютий 2021 року. Україна зіграє зі Словенією та Угорщиною.

Фінальна частина чемпіонату Європи відбудеться 1–18 вересня 2022 року в чотирьох країнах – Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.