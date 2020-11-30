Спорт за тиждень: тріумф «Зорі», поразка в баскетболі та 28:1 у футзалі

Повернення біатлону та баскетболу на євроарену, єдина перемога українців у євротурнірах, сенсація від херсонських футзалістів – традиційно у дайджесті від Радіо Свобода зібрали найцікавіші спортивні новини за тиждень.

Після розгромних поразок «Шахтаря» та «Динамо» в Лізі чемпіонів луганський клуб «Зоря» тріумфував у Лізі Європи та став єдиною українською футбольною командою, яка змогла подарувати вболівальникам позитивні емоції.

Луганці дуже впевнено розпочали матч проти грецького клубу «АЕК», проте відкрити рахунок так і не вдалося. Усе змінилося після вилучення українського опорного півзахисника клубу «АЕК» Євгена Шахова на початку другого тайму. «Зоря» на 100% скористалася цією ситуацією.

На 61-й хвилині Артем Громов закотив м'яч у порожні ворота. Владислав Кабаєв за 14 хвилин подвоїв перевагу, а Владлен Юрченко на 85-й хвилині поставив крапку у матчі – 3:0.

Це перша перемога «Зорі» у груповому етапі Ліги чемпіонів в цьому сезоні. Маючи в своєму активі три очки, луганський клуб замикає квартет.

Наступний матч в Лізі Європи «Зоря» проведе 3 грудня проти «Лестер Сіті».





Українська збірна з баскетболу програла чинним чемпіонам Європи – збірній Словенії. У першій «десятихвилинці» у матчі третього раунду відбору на Євробаскет-2022 «синьо-жовті» розгромно поступилися – 33:9, і це 24 очки різниці. Проте вже на 15-й хвилині матчу словенці збільшили свою перевагу до 31 очка.

Команда Айнарса Багатскіса змогла заспокоїтися та стала більш атакувати, як результат, вже другу чверть українці записали у свій актив – 19:17. Після великої перерви гра не змінилася – у кожній «десятихвилинці» перемагала українська збірна, проте остаточно скоротити різницю «синьо-жовтим» не вдалося. Словенія святкувала перемогу – 84:73 (33:9, 17:19, 13:19, 21:26).

Найбільше у складі збірної України закинув гравець іспанської «Унікахи» Володимир Герун – 15 очок.

Після трьох турів «синьо-жовті» посідають третю сходинку в групі. Уже сьогодні, 30 листопада, українці зіграють проти Австрії.

Херсонський футзальний клуб «Продексім» розгромив суперника – команду «Росаріо» з Північної Ірландії. У кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів херсонці 28 разів відзначилися у воротах суперників, у відповідь отримали лише один – на 21-й хвилині гол престижу оформив Беррі Бегглі. А ось у клубі «Продексім» найкращим снайпером став Петро Шотурма, який забив 7 м’ячів.

28:1 і «Продексім» вийшов до 1/16 Ліги чемпіонів. Свого наступного суперника херсонський клуб дізнається 9 грудня.



Український тенісист Віталій Сачко поступився у фінальному матчі парного розряду у челленджері в Лімі. У дуеті з американцем Колліном Альтамірано зі США він не зміг переграти іспанську пару – Іньїго Сервантес – Оріоль Рока Баталья – 6:3, 6:4.

В одиночному розряді українця у півфіналі зупинив Тьяго Агустіну Тіранте з Аргентини – 2:6, 4:6. Для Сачка це історичні виступи – раніше він двічі виступав на турнірах такої категорії, але жодного разу не пробивався далі другого кола. Уже на наступному тижні українець має піднятися на сотню позицій у світовому рейтингу. Зараз він посідає 496-е місце.



Український боксер Віктор Вихрист здобув свою п'яту перемогу на професійному ринзі. За шість раундів українець один разу відправив у нокдаун поляка Каміла Соколовські та переміг одноголосним рішенням суддів – 60:53, 60:53, 60:53. До цього часу Вихрист перемагав достроково – Андрія Мазаніка, Семена Пахомова, Габрієля Енгуєму та Якупа Саглама.



Український скелетоніст Владислав Гераскевич завершив другий етап Кубка світу на дев'ятому місці. У латвійській Сігулді українець подолав дистанцію за 1:40,79, поступившись 1,88 секунди переможцю етапу Мартінсу Дукурсу з Латвії. Другим став ще один латвієць – Томас Дукурс. А третім фінішував представник Великої Британії Маркус Ваятт.

На минулому етапі Гераскевич був дванадцятим. Уже 11 грудня в австрійському Інсбруку відбудеться наступний етап Кубка світу.

Біатлонний сезон розпочався, але поки що без нагород для українців. В індивідуальній гонці найкращий результат показала Юлія Джима – у неї жодного промаху та десяте місце. Серед чоловіків – Артем Прима, який двічі припустився помилок на вогневому рубежі та фінішував 27-м.

А ось спринт виявився для українців провальним. Представники чоловічої збірної України не фінішували навіть у п’ятдесятці найкращих. Дмитро Підручний припустився трьох промахів на «стійці» та подолав дистанцію з 59-м результатом. Артем Прима поступився співвітчизникові 7 секунд та також відзначився трьома промахами. Він був 61-м.

Олена Підгрушна фінішувала десятою. І це найкращий результат серед українок у спринті.



6 нагород: три «золота», два «срібла» та одна «бронза». Так для українок завершився чемпіонат Європи з художньої гімнастики, що тривав у Києві. Чемпіонками Європи стали представниці України – Діана Баєва, Маріола Боднарчук, Анастасія Возняк, Марія Височанська, Валерія Юзвяк, які у вправах з 5 м'ячами отримали оцінку 35,350 та обійшли команди Ізраїлю та Естонії.

Також українські «груповички» стали другими у вправі з трьома обручами та 2 парами булав. Тут історичне «золото» здобула команда Турнччини, а представниці Азербайджану стали третіми.

У багатоборстві Діана Баєва, Маріола Боднарчук, Анастасія Возняк, Марія Височанська, Валерія Юзвяк вибороли бронзову нагороду.

Серед юніорок тріумфувала Поліна Каріка, вправу з м'ячем якої оцінили у 22,800. І це «золото». Срібна нагорода їде до Болгарії разом зі Стіляною Ніколовою, а «бронза» – у Єлизавети Зорькіної з Білорусі.



Ще одна українка – Каріна Сидорак – стала другою у вправі зі стрічкою.

І у командній першості українки посіли перше місце.

Визначився перший чвертьфіналіст Кубка України з баскетболу. МБК «Миколаїв» впевнено переграв представника Вищої ліги – «БІПА» з Одеси. Перший матч завершився з рахунком 106:78, другий – 102:54. Тепер миколаївська команда зіграє в наступному матчі з переможцем пари «Дніпро» – «Одеса».

Також в 1/8 харківський «Політехнік» зіграє проти «Черкаських мавп», «Хімік» протистоятиме «Харківським соколам», «Київ-Баскет» зустрінеться із «Тернополем», «Маріуполь» перевірить свої сили у матчі проти київського «Будівельника», «Кривбас» гратиме після кам’янського «Прометея», а на «Хімік-2» чекає випробування «Запоріжжям».