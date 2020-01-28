Українська поштова марка до 200-річчя відкриття Антарктиди поїде на станцію «Академік Вернадський»

В Україні з’явилася нова поштова марка – «200 років з часу відкриття Антарктиди», повідомляє Міністерство освіти і науки. Її введення в обіг та церемонія спецпогашення відбулися 28 січня в приміщенні Головпоштамту, а вже наприкінці березня марка вирушить на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський».

«Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося якраз 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом «елітарного клубу», однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді», – сказав перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Поштову марку «200 років з часу відкриття Антарктиди» виготовлено накладом 130 тисяч примірників. На марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції «Академік Вернадський». У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.

Після церемонії спецпогашення пам’ятний конверт із маркою та відбитком спеціального штемпеля було передано керівнику майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції Юрію Отрубі. Він відвезе сувенір на станцію «Академік Вернадський» наприкінці березня, коли разом з командою полярників вирушить туди в річну зимівку.

Українська станція «Академік Вернадський» вже двічі була зображена на поштових марках України, в 1996 та 2009 роках.