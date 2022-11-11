Кулеба: домовився з колегою Ткаченком про встановлення дипломатичних відносин із Папуа-Новою Гвінеєю

Україна прагне встановити дипломатичні відносини з Папуа-Новою Гвінеєю. Про це 11 листопада за підсумками телефонної розмови з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком повідомив очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

«Я мав розмову з міністром закордонних справ Папуа-Нової Гвінеї Джастіном Ткаченком. Ми домовилися запустити внутрішні процедури встановлення дипломатичних відносин. Я наголосив на зацікавленості України у зміцненні зв’язків із Тихоокеанським регіоном і запросив міністра закордонних справ відвідати Україну», – написав Кулеба в твітері.

Джастін Ткаченко народився в Австралії в родині українських іммігрантів. Закінчив одинадцятирічну школу (Banyule High School) у передмісті Мельбурна Гайделбергу (1985) і коледж (Homesglen College of TAFE) в Мельбурні (1989).

Згодом переїхав у Папуа-Нову Гвінею, де відзначився в різних галузях: займався бізнесом, очолював місцеву федерацію регбі і розводив орхідеї. Він заклав в столиці країни, Порт-Морсбі, парк «Сад орхідей». Став відомим як ведучий популярного телешоу «Щасливий садівник». Політикою зайнявся в 2012 році, був депутатом парламенту і членом уряду на різних міністерських посадах.