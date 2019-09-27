Україна дозволить Польщі пошуково-ексгумаційні роботи на своїй території – Польське радіо

Україна надає Польщі дозвіл на проведення пошуково-ексгумаційних робіт, повідомило 27 вересня Польське радіо. За даними цього ЗМІ, це підтвердили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар та посол Республіки Польща у Києві Бартош Ціхоцький.

Згідно з умовами, висунутими українською стороною, ексгумація має проводитися українськими дослідниками разом із польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Офіційне прохання про відновлення ексгумації Польща подала минулого тижня. «Зараз отримана згода на проведення таких робіт, що означає, що польська сторона має вибрати пізніше виконавця. Виконавець, український виконавець, має отримати всі дозволи, вибрати місце, де будуть починатися ці пошуково-ексгумаційні роботи, і потім починати роботу спільно з польськими експертами», – цитує Бондаря Польське радіо.

Як зазначив Ціхоцький, документ, що його надала Україна, містить перелік процедурних дій, які має здійснити польський Інститут національної пам’яті з метою відновлення ексгумації. «Цей перелік ми переказали Інституту національної пам’яті, і зараз підтримуватимемо колег з інституту в цій процедурі», – сказав дипломат.

Сейм Польщі 22 липня 2016 року ухвалив постанову, якою визнав Волинську трагедію геноцидом громадян Польщі, організованим українськими націоналістами. За документом, День пам’яті жертв цієї трагедії у Польщі щороку відзначатиметься 11 липня, оскільки, за даними польських істориків, 11 липня 1943 року було кульмінаційним моментом антипольських акцій на Волині.

Сейм Польщі у 2013 році з нагоди 70-ї річниці Волинської трагедії відмовився визнати ті події геноцидом польського народу, однак підтримав тоді формулювання «етнічна чистка з ознаками геноциду».

У червні 2016 року українці Європи закликали владу Польщі до взаємного примирення та недопущення провокацій, що роз’єднують український та польський народи.

«Українці та поляки впродовж століть співжили на територіях Східної та Західної Галичини, Волині, Полісся. Історія взаємин двох народів не завжди була безхмарною... з уст деяких польських політиків частішають намагання покласти відповідальність за смерті людей лише на українців, демонізувати ОУН і УПА, як частину визвольного руху за незалежність України, звинуватити українців у геноциді поляків», – йдеться у заяві.

Українці Європи зверталися до польської влади з проханням докласти всіх зусиль для того, щоб не допустити подібної риторики з вуст офіційних представників польської держави.