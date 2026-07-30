Україна надсилає рятувальників до Франції, де вирують лісові пожежі

Україна надсилає 70 пожежників та 15 одиниць техніки до французького міста Бордо, поблизу якого вирують пожежі. Українські фахівці мають прибути на місце 1 серпня, повідомив кореспондентці Радіо Свобода речник Єврокомісії.

За повідомленням Defence Express, ця масштабна лісова пожежа у Франції загрожує більшості французьких оборонних гігантів, і це проблема не тільки для самої цієї країни та західної Європи, але й для України, і може вдарити по українській протиповітряній обороні.

Однією з компаній, чиї об’єкти перебувають у зоні ризику є Roxel, яка належить оборонному гіганту MBDA. Саме ця компанія займається виробництвом твердопаливних двигунів для більшості ракет різних типів виробництва MBDA. Ідеться, зокрема, про ракети для систем ППО SAMP/T, ракети для винищувачів Mirage 2000-5F тощо.