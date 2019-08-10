Україна та Туреччина створили спільне підприємство з виробництва високоточної зброї, повідомила пресслужба Ради національної безпеки і оборони України. Держкомпанія «Укрспецекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому», та турецька компанія Baykar Defence, яка є одним із провідних виробників безпілотників, створили спільне підприємство у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Як ідеться в прес-релізі, головне завдання спільного підприємства – об‘єднати потужності оборонних комплексів обох країн для серійного виробництва нових зразків сучасного озброєння для власних армій.

«Одним з перших проектів спільного підприємства стане розробка безпілотного літального апарату нового покоління. Цей дрон зможе вести детальну розвідку з високих ешелонів польоту, годинами перебувати в повітрі, розвивати значну крейсерську швидкість та завдавати ударів широким спектром високоточного озброєння», – інформує пресслужба РНБО.

У січні 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко повідомляв, що українська державна компанія «Укрспецекспорт» та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2.