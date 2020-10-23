Україна 25 жовтня переходить на зимовий час, але готова відмовитися від цієї практики разом із ЄС – уряд

Україна 25 жовтня переходить на зимовий час, нагадує Кабінет міністрів України.

«О 4:00 за київським часом стрілка годинника переводиться на 1 (одну) годину назад. Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 509 від 13.05.1996 року «Про порядок обчислення часу на території України», – ідеться в повідомленні.

Український уряд нагадує, що аналогічний порядок обчислення часу діє на території ЄС.

«Водночас Європейською комісією запропоновано розглянути питання щодо можливого скасування переведення годинника двічі на рік. Кожна країна ЄС повинна до квітня 2021 року визначитись, на якому часі вона залишиться: на літньому або зимовому», – вказують в уряді.

Мінекономіки здійснює моніторинг ініціатив Європейської комісії щодо зміни порядку обчислення часу в ЄС. У разі європейського рішення про скасування переведення годинників і з метою гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС буде запропоновано Кабінету міністрів України розглянути можливість відповідних змін у законодавстві України.