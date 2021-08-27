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Уряд обрав переможця конкурсу на посаду керівника «Укравтодору»

Євген Кузькін з травня є тимчасовим виконувачем обов’язків голови

Кабінет міністрів України обрав переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг Євгена Кузькіна, який з травня є тимчасовим виконувачем обов’язків голови.

Як повідомило Мінінфраструктури у фейсбуці, Євген Кузькін, серед іншого, має досвід роботи у податковій інспекції Харківщини, обіймав посади у Міністерстві фінансів. Фінансами займався і в «Укравтодорі».

20 травня Верховна Рада призначила голову «Укравтодору» Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

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