Уряд обрав переможця конкурсу на посаду керівника «Укравтодору»

Кабінет міністрів України обрав переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства автомобільних доріг Євгена Кузькіна, який з травня є тимчасовим виконувачем обов’язків голови.

Як повідомило Мінінфраструктури у фейсбуці, Євген Кузькін, серед іншого, має досвід роботи у податковій інспекції Харківщини, обіймав посади у Міністерстві фінансів. Фінансами займався і в «Укравтодорі».

20 травня Верховна Рада призначила голову «Укравтодору» Олександра Кубракова міністром інфраструктури.