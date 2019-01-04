«Укравтодор» оголосив про обмеження в русі через негоду

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») оголосило про обмеження руху на автошляхах Запорізької області.

«У зв’язку з ускладненням погодних умов вводиться обмеження руху для великовагових та маршрутних транспортних засобів з 11:00 04.01.2019 на наступних автомобільних дорогах державного значення», – вказують в «Укравтодорі» і додають список із шести ділянок автошляхів.

Про обмеження в інших областях автодорожні служби наразі не повідомляли.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 4 січня попередила про погіршення погодних умов у шести південних та східних областях.

Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпеки (жовтий), вказують рятувальники. Такі погодні умови, додають фахівці, можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, ускладнення роботи комунальних служб та будівельної галузі.