«Укравтодор» попереджає водіїв про погіршення погоди

Державне агентство автомобільних доріг України попереджає водіїв про погіршення погодних умов у північних та центральних областях України 14 і 15 листопада.

«Вдень 14 листопада та вночі 15 листопада у Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях сніг з дощем (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-6 сантиметрів), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця», – вказують в «Укравтодорі» та закликають водіїв «неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати дозволену швидкість».

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до шести сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці.

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