«Укравтодор» утворив штаб через можливі надзвичайні ситуації на дорогах державного значення в негоду

Через велику ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення розпочав роботу штаб «Укравтодору», повідомила пресслужба агенства автомобільних доріг.

«Службами автомобільних доріг в областях приведено до готовності власні сили та засоби, необхідні для забезпечення безперебійних та безпечних умов руху автомобільними дорогами державного значення», – йдеться в повідомленні «Укравтодору».

Штаб працює на базі ситуаційного центру, додали у відомстві.

«На найбільш проблемних ділянках автомобільних доріг державного значення, до початку та в період негоди, забезпечено чергування та роботу спецтехніки для виконання превентивних заходів для недопущення виникнення ожеледиці та накопичення снігу. Загалом для зимового утримання доріг підготовлено 4869 одиниць техніки підрядних організацій. Робота штабу в попередні роки підтвердила його ефективність, зокрема, в ухваленні оперативних рішень», – заявив начальник Управління експлуатації та безпеки руху «Укравтодору» Олег Федоренко.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ускладненням дорожнього руху на дорогах державного значення, водіїв просять звертатися до чергових диспетчерів служб в областях.

Водіям великогабаритного транспорту – користуватися майданчиками для відстою, розташованих вздовж державних доріг. Усі вони відзначені на Google-мапі.

За прогнозами синоптиків, сьогодні на дорогах України ожеледиця.