Колишнього голову «Укравтодору» Новака відпустили з-під арешту в Польщі

Суд у Польщі відпустив з-під арешту колишнього виконувача обов’язків голови «Укравтодору» Славоміра Новака, якого звинувачують у корупції.

Суддя відмовилася продовжити арешт Новака ще на три місяці. Прокуратура збирається оскаржити рішення в суді.

Прокурор зазначив, що в справі ще необхідно зібрати всі докази та заслухати додаткових свідків. Правоохоронці вважають, що Новак може вплинути на ці процеси.

Наприкінці липня 2020 року НАБУ повідомило, що колишньому виконувачу обов’язків керівника «Укравтодору» Славоміру Новаку, який очолював «Укравтодор» у 2016-2019 роках, оголосили підозру. Йому інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 Кримінального кодексу).

Після цього прокуратура Варшави також висунула звинувачення Славоміру Новаку, який є громадянином Польщі і був міністром транспорту і водного господарства країни у 2011-2013 роках.

У Польщі Новака в керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції. У провадженні йдеться про вимагання і отримання майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

Сам Новак заперечує звинувачення в корупції.