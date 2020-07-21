Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 липня 2020, Київ 13:32
Новини | Корупція

У Польщі висунули офіційні звинувачення Славоміру Новаку та іншим фігурантам справи

Колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак

Прокуратура Варшави 21 липня висунула звинувачення колишньому керівнику «Укравтодору» Славоміру Новаку та іншим фігурантам справи проти нього, повідомляє польська агенція PAP.

Новака звинувачують у керівництві організованою злочинною групою, що отримувала вигоду від корупції. У провадженні йдеться про вимагання і отримання майнових і особистих вигод в обмін на надання приватним суб’єктам контрактів на будівництво і ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні коштів, отриманих під час цих злочинів.

«У результаті він отримав 1 300 000 злотих (це понад 9 мільйонів гривень – ред.)», – повідомила речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир.

Затримані разом з Новаком Даріуш З. і Яцек П. звинувачені в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод.

Розслідування пов’язане з періодом, коли Славомір Новак очолював «Укравтодор». Він був призначений виконувачем обов’язків голови агентства в жовтні 2016 року, у відставку подав наприкінці вересня 2019 року.

Розслідування діяльності Новака триває і в Україні, групи слідчих обмінюються інформацією в цій справі.

20 липня про обшуки в офісах «Укравтодору» повідомляло Національне антикорупційне бюро України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG