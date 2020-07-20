Обшуки в Україні і Польщі. Що означає затримання ексголови «Укравтодору» Новака?

У Польщі затримали ексміністра транспорту цієї країни, колишнього главу «Укравтодору» Славоміра Новака. Його обвинувачують у корупційних діях. Затримання високопосадовця, як повідомляють польські правоохоронці, стало результатом спільного розслідування Центрального антикорупційного бюро Польщі, прокуратури Варшави, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України (САП) і Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Така співпраця між антикорупційними органами Польщі та України відбулася вперше, наголошують в НАБУ.

Наразі українська сторона не наполягає на екстрадиції Новака. Суд над колишнім керівником «Укравтодору» в Україні міг би вивести на посадовців ще вищого рівня, припускають експерти. Також вони піддають сумніву істотність внеску НАБУ у розслідування.

Польські правоохоронці затримали Славоміра Новака та ще двох осіб, які нібито створили організовану злочинну групу. Центральне антикорупційне бюро Польщі підозрює, що колишній очільник «Укравтодору» очолював групу. Крім нього, затримані колишній командир військової частини GROM № 2305 Даріуш Завадка і бізнесмен із Гданська Яцек П.

Нині правоохоронці у цій справі досліджують два епізоди, розповів під час брифінгу виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максим Грищук.

Колишній виконувач обов'язків керівника «Укравтодору» затриманий у Польщі. Один з епізодів стосувався будівництва доріг на території України

«Події, які досліджувались у рамках спільної слідчої групи, – це події 2016–2019 років. Як вже зазначалося, колишній виконувач обов'язків керівника «Укравтодору» з використанням службового становища вживав заходи щодо отримання для себе, для третіх осіб неправомірної вигоди. Саме ці епізоди стали предметом дослідження. Зараз він за наслідками цих епізодів затриманий у Польщі. Один з епізодів стосувався будівництва доріг на території України», – сказав Грищук.

За його словами, Славомір Новак нібито пропонував українським компаніям, які не встигали з якихось причин вчасно завершити будівництво, за певну винагороду «вирішити їхні проблеми», зокрема продовжити дію договору, аби уникнути сплати штрафних санкцій. За словами Грищука, для цього в Польщі створювалося спеціальне підприємство, статутний капітал якого поповнювали готівкою вказані українські компанії.

Другий епізод, стверджує очільник САП, стосується пропозиції Новака щодо створення спільного з однією з міжнародних дорожніх компаній підприємства на території Польщі. Ексголова«Укравтодору» нібито пропонував вирішити всі «проблемні питання» щодо діяльності такої компанії.

За словами Максима Грищука, Славоміру Новаку вже пред’явлено підозру в рамках польського законодавства. В Україні тим часом у цій справі мають оголосити підозру, як мінімум, одній особі, яка нібито причетна до обрудок у сфері дорожнього господарства, заявив під час брифінгу директор НАБУ Артем Ситник. Крім того, він повідомив, що сума тендерів, які потрапили до уваги в рамках цієї справи, становить 270 мільйонів євро.

За словами Ситника, розслідування щодо колишнього очільника «Укравтодору» почали детективи НАБУ разом із прокурорами й скоро дізналися, що польські колеги також ведуть подібне слідство.

Це все розпочиналося на території України: особа займала певну посаду, використовувала цю посаду для одержання неправомірної вигоди, але сам механізм неправомірної вигоди був розроблений за межами України

«На певному етапі було зрозуміло і детективам, і колегам з Польщі, що в рамках спільного розслідування це буде набагато ефективніше. Бо специфіка була в тому, що це все розпочиналося на території України: особа займала певну посаду, використовувала цю посаду для одержання неправомірної вигоди, але сам механізм неправомірної вигоди був розроблений за межами України. Тут є величезна заслуга наших польських колег, що вони це задокументували. Ми документували те, що відбувалося у нас на території, польські колеги – те, що у них на території було», – пояснив Ситник.

Директор НАБУ додав, що у цій справі його відомство разом із САП, Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, зокрема у приміщеннях «Укравтодору», а також Львові та на території Польщі.

За інформацією правоохоронців, Славомір Новак має два громадянства – України і Польщі. За словами ж Артема Ситника, згідно з Кримінальним кодексом України, колишньому очільнику «Укравтодору» загрожує до 12 років позбавлення волі. Але керівник НАБУ заявив, що не бачить принципової різниці, чи буде екстрадований Новак до України, чи його судитимуть у Польщі.

Затримання Новака у Польщі може мати і політичний підтекст. У цій країні нещодавно відбулися вибори президента, відтак політичні пристрасті ще не вгамувалися і вчорашні конкуренти можуть продовжувати демонструвати свої впливи та тиснути одне на одного, припускає експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов.

Якщо Славомір Новак крав кошти з бюджету України, то і судити його мають в Україні

Водночас, за словами Попова, якщо справа Новака справді кримінальна, а не політична, то тоді краще би він відповідав за свою діяльність в Україні.

«Якщо Славомір Новак крав кошти з бюджету України, то і судити його мають в Україні. Тим більше, що паспорт громадянина України він отримав», – написав він у фейсбуці.

«Можливо після цього кейсу нам перестануть розповідати, що для подолання корупції треба українцям призначити іноземного начальника і платити йому велику зарплату – і тоді буде ефективна робота і ніяких зловживань», – додав Ігор Попов.

Він одноосібно будував «злочинні схеми», чи заносив ще «відкати» комусь «нагору»?

Корупційна діяльність на рівні керівника «Укравтодору» могла бути скоординованою із державними посадовцями вищого рівня, припускає голова Центру досліджень політичних цінностей Олександр Доній.

«Ви думаєте, пані і панове, він одноосібно будував «злочинні схеми», чи заносив ще «відкати» комусь «нагору» українській владі?» – задає риторичне запитання Доній у своєму дописі у фейсбуці.

Утім, припущення є гіпотетичним, оскільки провина Новака ще не доведена, нагадує експерт.

До викриття Новака НАБУ має такий же стосунок, як і до переслідування Лазаренка

Певних сумнівів щодо можливості потрапляння колишнього керівника «Укравтодору» в український суд додають і роздуми незалежного журналіста Володимира Бойка. Він піддає сумніву істотність внеску НАБУ у розслідування справи Новака.

«Рекомендую Артему Сергійовичу на наступній пресконференції розповісти про затримання в США Павла Лазаренка, який також мав два паспорти – український та панамський. Тим більше, що до викриття Новака НАБУ має такий же стосунок, як і до переслідування Лазаренка», – звертається журналіст до керівника НАБУ Артема Ситника у фейсбуці.

Також Володимир Бойко нагадує про те, що українське законодавство забороняє мати ще одне громадянство.

Затримання Славоміра Новака, відомого на батьківщині, сколихнуло політикум Польщі. Він був депутатом Сейму кількох скликань від «Громадянської платформи» соратником експрем'єра Дональда Туска. Новак був держсекретарем у прем'єрській канцелярії Туска, пізніше – міністром транспорту і будівництва (2011–2013 роки). На президентських виборах 2010 року Новак очолював виборчий штаб кандидата від «Громадянської платформи» Броніслава Комаровського. Від жовтня 2016 року до вересня 2019-го він очолював «Укравтодор» і подав у відставку після того, як міністр інфраструктури України Владислав Криклій пригрозив йому звільненням. Після повернення з України, Новак повернувся у польську політику. На нещодавніх президентських виборах у Польщі він був радником кандидата від «Громадянської платформи» Рафала Тшасковського.