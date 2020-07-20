Екскерівник «Укравтодору» намагався отримати неправомірну вигоду – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що затриманий у Польщі колишній керівник «Укравтодору» Славомір Новак «вживав заходів для отримання неправомірної вигоди».

«Один із епізодів – коли українські компанії, здійснюючи будівництво, не могли вчасно завершити, він пропонував продовжити дію договорів та уникнути штрафів за винагороду – в.о. керівника САП», – інформує НАБУ в твітері.

«Злочинні дії розпочинались на території України, а завершувались та отримувався предмет неправомірної вигоди на території іншої держави. Від ефективного та чіткого обміну інформацією між антикорупційними органами залежав результат», – цитує НАБУ слова свого керівника Артема Ситника.

Ситник уточнив, що у Києві, Львові та на території Польщі відбуваються понад 50 обшуків, є затримані, а четверо людей уже притягнуті до відповідальності.

Раніше 20 липня Радіо Свобода повідомило, що Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. За повідомленням агенції PAP, його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Славомір Новак з 2011 до 2013 року працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска. Керівником «Укравтодору» Новак був три роки – до вересня 2019 року.