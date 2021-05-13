Україна і Франція уклали угод на понад 1,3 млрд євро – Кабмін

Уряди України і Франції уклали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 мільярда євро, повідомила у четвер пресслужба Кабінету міністрів. Згідно з повідомленням, підписання відбулося в межах офіційного візиту міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мера до Києва 13 травня.

Так, сторони підписали угоди, які передбачають реалізацію проєктів щодо:

постачання 130 електровозів компанією «Альстом» на суму до 900 млн євро. Рівень локалізації виробництва становитиме 35%;

постачання спеціалізованої рятувальної техніки для роботи на висотних будівлях, 370 автодрабин на суму до 300 млн євро. Цей проєкт має стати основою для оновлення пожежної техніки для гасіння пожеж та рятування людей у висотних будівлях;

покращення водопостачання у Луганській області на суму 70 млн євро. Доступ до якісної питної води отримають мешканці понад 20 міст та селищ;

покращення водопостачання у Києві на суму 70 млн євро. Реалізація проекту дозволить покращити якість питної води в столиці України для понад 25% її мешканців.

«Усі проєкти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище. Що цілком відповідає нашій стратегії розвитку національного виробництва», – заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Як повідомляє пресслужба Кабміну, з французького боку Бруно Ле Мер підкреслив, що «в України та Франції багато спільного для того, щоб разом працювати на майбутнє».