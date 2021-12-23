Більш ніж половина українців вважають Ізраїль дружньою країною – посольство

Посольство Ізраїлю в Україні до 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною провело спільно з соціологами опитування, в перебігу якого з’ясувалося, що більш ніж половина українців вважають Ізраїль дружньою країною.

Як передає пресслужба посольства, згідно з опитуванням, 55% українців вважають Ізраїль дружньою для України країною (55,1), ні – 17,3%, важко сказати/не знаю – 27,6%.

У посольстві вказали, що більшість українців підтримує співпрацю з Ізраїлем у медицині – 88,2%, у безпеці – 68,1%. Також 66% українців зацікавлені відвідати Ізраїль як туристи.

«Результати опитування ілюструють те, що ми вже знали про ставлення українського суспільства до Ізраїлю. Ізраїль та Україна мають тісні та дружні стосунки. За останні 30 років ми створили міцну основу для співпраці між нашими країнами. Тож ми продовжуватимемо реалізовувати наявний потенціал у сферах економіки, технологій, освіти та культури», прокоментував дослідження посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Дослідження проводилось Київським міжнародним інститутом соціології з 25 листопада по 13 грудня 2021 року методом САТІ.