Україна почала головувати у Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ, повідомило Міністерство закордонних справ. Вперше держава очолює форум в онлайн-режимі.

«Українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного та сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливості подальшої спільної роботи над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів та загроз, стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері», – заявили в МЗС.

У відомстві розповіли, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональній та міжнародній безпеці, насамперед, гібридні загрози, мілітаризація та перешкоджання судноплавству в Азово-Чорноморському басейні, та низка інших питань у рамках мандату Форуму, зокрема, легких озброєнь та стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок у питаннях миру та безпеки).

Форум безпекового співробітництва ОБСЄ був створений у 1992 році. Це ключова організація ОБСЄ, яка підтримує роботу організації. 57 країн-учасниць головують по черзі впродовж чотирьох місяців. До України повноваження голови у Форумі мала Туреччина.