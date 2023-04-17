КМДА: у Києві пік весняної повені очікується до кінця цього тижня

У Києві пік весняної повені очікується до кінця цього тижня, орієнтовно 22 квітня, повідомляє пресслужба Київської державної міської адміністрації.



Місцева влада зауважує, що в столиці є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний.

Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію, додають у КМДА.

Станом на 12:00 17 квітня рівень води в Дніпрі становить 9 359 см (критичний рівень – 9 415 см) за Балтійською системою висот.