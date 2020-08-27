Кулеба повідомив про перший офіційний контакт із новим головою МЗС Польщі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау, повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства України ввечері 26 серпня.

«Дмитро Кулеба привітав Збігнєва Рау з призначенням на посаду та запевнив у готовності надалі розвивати відносини між Україною та Польщею. Міністри підтвердили важливість Люблінського трикутника України, Польщі та Литви та його подальшого зміцнення як важливого регіонального формату взаємодії. Співрозмовники домовилися про подальші контакти та співпрацю. Глава МЗС України запросив польського колегу відвідати Україну з візитом», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, за словами польського міністра, ця бесіда з українським колегою стала однією з перших його офіційних телефонних розмов на посаді.

20 серпня пішов у відставку міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, що був на посаді з січня 2018 року. Його наступником став голова комісії Сейму із закордонних справ Збігнєв Рау.