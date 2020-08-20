Глава МЗС Польщі пішов у відставку

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пішов у відставку. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Раніше міністр заявив, що після президентських виборів настав час змінити главу польської дипломатії та висловив переконання, що його наступник продовжить поточну лінію і виступатиме за подальше зміцнення позиції Польщі на міжнародній арені», – цитує повідомлення «Польське радіо».

Зазначається, що прем’єр-міністр прийняв відставку Чапутовича та подякував йому за роботу.

Наступника Чапутовича мають представити незабаром.

Яцек Чапутович очолював МЗС Польщі з січня 2018 року.