Польща: Дуда на інавгурації згадав про Україну

Анджей Дуда офіційно розпочав свій другий президентський термін.

Інавгурація відбулася перед представниками Національних зборів Польщі. Під час cвоєї промови Дуда згадав і про Україну.

«Особлива можливість діяти задля безпеки нашої країни та нашого континенту з’явиться у 2022 році, коли Польща візьме на себе головування в ОБСЄ... Це важливе завдання, яке полягає й у відновленні повного суверенітету й територіальної цілісності нашого сусіда – України», – сказав Дуда.

Церемонію проігнорували багато опозиційних політиків. Із запрошених колишніх президентів на інавгурацію прибув лише Александер Квасневський.

13 липня Національна виборча комісія Польщі оголосила, що консерватор Дуда здобув 51,03% в другому турі виборів президента Польщі. Його опонент, мер Варшави Рафал Тшасковські отримав 48,97%.

3 серпня Верховний суд Польщі визнав достовірними результати президентських виборів. Опозиція оскаржувала результати голосування, стверджуючи зокрема, що Дуда та його права партія «Закон і справедливість» нечесно використовували державне телебачення, аби підвищити шанси чинного президента на переобрання.