Варшава: Помпео підписав угоду про збільшення присутності військ США у Польщі

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали угоду про «посилення співпраці в обороні» між двома країнами. Це сталося 15 серпня у Варшаві, куди прибув Помпео в ході свого турне Європою.

Угода встановлює рамкові умови для збільшення військового контингенту США в Польщі. Наразі в цій країні розміщено 4,5 тисячі американській військових, цю цифру планують збільшити ще приблизно на тисячу.

На спільній пресконференції з Помпео польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович висловив переконання, що американські солдати зможуть підсилити оборонний потенціал Польщі, яка «розташована ближче до потенційного джерела конфлікту».

«Важливо, щоб вони (американські військові – ред.) були розміщені тут, у Польщі, а не в Німеччині», – додав він.

Державний департамент у своїй заяві назвав Польщу «близьким другом Сполучених Штатів та опорою регіональної безпеки».

Росія раніше критикувала посилання присутності військ НАТО біля своїх кордонів.

У липні Пентагон повідомив, що Сполучені Штати планують передислокацію своїх військових у Європі, під час якої з Німеччини будуть виведені близько 11 тисяч 900 американських військовослужбовців. При цьому 5,4 тисячі з них планували перекинути в інші країни Європи.

На початку серпня Міністерство оборони США заявило про завершення роботи над угодою про зміцнення оборонного співробітництва з Польщею.