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15 серпня 2020, Київ 20:46
Новини | Міжнародні

Варшава: Помпео підписав угоду про збільшення присутності військ США у Польщі

Державний секретар США Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, Варшава, 15 серпня 2020 року

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписали угоду про «посилення співпраці в обороні» між двома країнами. Це сталося 15 серпня у Варшаві, куди прибув Помпео в ході свого турне Європою.

Угода встановлює рамкові умови для збільшення військового контингенту США в Польщі. Наразі в цій країні розміщено 4,5 тисячі американській військових, цю цифру планують збільшити ще приблизно на тисячу.

На спільній пресконференції з Помпео польський міністр закордонних справ Яцек Чапутович висловив переконання, що американські солдати зможуть підсилити оборонний потенціал Польщі, яка «розташована ближче до потенційного джерела конфлікту».

«Важливо, щоб вони (американські військові – ред.) були розміщені тут, у Польщі, а не в Німеччині», – додав він.

Державний департамент у своїй заяві назвав Польщу «близьким другом Сполучених Штатів та опорою регіональної безпеки».

Росія раніше критикувала посилання присутності військ НАТО біля своїх кордонів.

У липні Пентагон повідомив, що Сполучені Штати планують передислокацію своїх військових у Європі, під час якої з Німеччини будуть виведені близько 11 тисяч 900 американських військовослужбовців. При цьому 5,4 тисячі з них планували перекинути в інші країни Європи.

На початку серпня Міністерство оборони США заявило про завершення роботи над угодою про зміцнення оборонного співробітництва з Польщею.

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