Україна доведе, що Міжнародний суд має юрисдикцію щодо позову проти Росії – МЗС

Українська сторона впевнена, що зможе довести в Міжнародному суді право цього головного судового органу ООН розглядати український позов проти Росії.

«Позиція України у справі проти Російської Федерації щодо тлумачення і застосування Міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідації усіх форм расової дискримінації є переконливою та підкріпленою належними доказами. Міністерство закордонних справ впевнене також і в своїй перемозі на наступній стадії розгляду – по суті. Російська Федерація буде притягнута до відповідальності за порушення норм міжнародного права», – ідеться в поширеній 27 вересня заяві МЗС України.

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12 вересня 2018 року Російська Федерація передала на розгляд Міжнародного суду свої попередні зауваження, Москва наполягає на відсутності в суду юрисдикції для розгляду справи.

16 січня 2017 року Україна розпочала справу в Міжнародному Суді ООН проти Російської Федерації «у зв’язку з її численними та систематичними порушеннями Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації».

12 червня 2018 року Україна подала меморандум, який описує і доводить усі порушення конвенцій з боку Російської Федерації.

Згідно з наказом суду, Україна має подати на його розгляд свою письмову позицію щодо попередніх зауважень Російської Федерації у строк до 14 січня 2019 року. Після цього суд проведе усні слухання з цього приводу та ухвалить рішення.