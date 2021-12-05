Український супутник «Січ-2-30» відправлено до США

Український супутник «Січ-2-30» відправлено до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомила пресслужба Дніпровської митниці у фейсбуці.

«Завершено митні формальності та відправлено до США український супутник «Січ-2-30», без відхилень від графіку», – йдеться у повідомленні.

Супутник «Січ-2-30» виготовлений КБ «Південне» (місто Дніпро) для цивільних потреб Української держави. Запуск заплановано 10 січня 2022 року з мису Канаверал (штат Флорида, США).

У травні 2021 року тодішній віцепрем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив щодо супутника «Січ-2-30»: «Запуск і подальше використання даного супутника дадуть змогу вирішувати багато актуальних завдань соціально-економічного, екологічного, інформаційного, наукового та освітнього характеру, а також забезпечити реалізацію інтересів держави у сфері національної безпеки та оборони».