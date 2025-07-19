Україна отримала більшу частину з обіцяних 49 танків Abrams – Австралія

Уряд Австралії заявив, що поставив танки M1A1 Abrams в Україну в рамках пакету допомоги на суму 245 мільйонів австралійських доларів (160 мільйонів доларів США).

Як повідомляє пресслужба австралійського оборонного відомства, Україна отримала більшу частину з 49 танків, наданих Австралією, а решта буде доставлена в найближчі місяці.

«Танки M1A1 Abrams зроблять значний внесок у боротьбу України проти незаконного та аморального вторгнення Росії. Австралія залишається непохитною у своїй підтримці України та прагне справедливого та тривалого миру», – заявив віцепрем’єр-міністр Річард Марлз.

Цей пакет підтримки, вартістю приблизно 245 мільйонів доларів, є частиною допомоги в розмірі 1,5 мільярда доларів (980 мільйонів доларів США), яку Австралія виділила Україні з початку вторгнення РФ.

Також Міноборони країни повідомляє, що у серпні Австралія відправить літак Королівських австралійських ВПС E-7A Wedgetail до Європи, щоб допомогти захистити життєво важливий міжнародний шлях для допомоги Україні.



Як пише Reuters, Австралія, яка є одним з найбільших контрибуторів України поза межами НАТО, постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання відтоді, як Москва вторглася до її сусідньої країни в лютому 2022 року.

Канберра також заборонила експорт глинозему та алюмінієвих руд, включаючи боксити, до Росії і ввела санкції проти близько 1000 російських фізичних та юридичних осіб.



