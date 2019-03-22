Україна пропонує звільнити українських полонених в обмін на 79 ув’язнених сепаратистів – Геращенко

Україна пропонує обміняти українських полонених на Донбасі на ув’язнених сепаратистів. Про це заявила 22 березня в Києві перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Ми запропонували російській стороні (на переговорах у Мінську – ред.) звільнити 79 сепаратистів в обмін на українських полонених, яких утримує на Донбасі ФСБ і російські маріонетки», – сказала Геращенко. За її словами, йдеться про щонайменше 19 українців, утримуваних у полоні.

Представник України на мінських переговорах Євген Марчук заявив, що Україна щоразу висуває аналогічну вимогу щодо звільнення полонених українських моряків.

«Я кажу про це Гризлову, він (відповідає, що) це не тема мінських переговорів, це має вирішувати омбудсмен. Коли ми про це кажемо Москальковій, (вона) відповідає, що це не її мандат. Ми показуємо ці відповіді на мінських переговорах», – розповів український представник. За словами Марчука, Україна вимагає від російської сторони дати консолідовану відповідь щодо звільнення українських моряків. І розпочати з так званого «малого обміну», тобто спершу повернути трьох поранених полонених моряків.

Марчук та Геращенко твердять, що російська сторона уникає відповіді на питання про звільнення полонених – як моряків, так і утримуваних на окупованій частині Донбасу.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.