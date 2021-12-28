Соціологічна група «Рейтинг» у своєму річному онлайн-опитуванні з’ясувала, що третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів.

«Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось. Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, і лише для кожного десятого – зовсім не успішний», – йдеться в дослідженні.

Соціологи зауважують: майже 40% українців говорять, що задоволені своїм життям, ще 30% – скоріше задоволені, близько 20% – не дуже задоволені й 11% – незадоволені зовсім.

«Дещо частіше про те, що вони задоволені життям, говорили молодші опитані й чоловіки. Також чим вище опитані оцінюють свій дохід, тим успішнішим на їх погляд був їх рік», – вказують експерти.

Крім того, понад 40% опитаних в цьому році часто відчували стрес. Ще 29% – іноді були в стресі, 22% – рідко або дуже рідко й всього 7% – ніколи. Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки, додають фахівці.

«Цікаво, що у 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. Відносно часто також відчували радість, сум та гнів. Ще рідше – здивування, а найрідше – страх. В цілому чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, задоволені своїм життя й менше переживали стресу. Як виявилось, жінки помітно емоційніші, а тому вони відчували всі емоції частіше, ніж чоловіки. Молодь також більш емоційніша», – йдеться у дослідженні.

Інтернет-опитування методом Computer-Assisted Self Interviewing соціологічна група «Рейтинг» проводила 4-7 грудня серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.