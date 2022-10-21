Українцям забороняють виїжджати з Росії до Білорусі – ЗМІ

Громадяни України, які хочуть виїхати з Росії до Білорусі залізницею, при купівлі квитків отримують повідомлення, що в такому разі їх висадять із поїзда, повідомив російський телеканал «Дождь», якому стало відомо про щонайменше п’ять таких випадків.

У повідомленнях без даних про те, ким вони видані, зазначено, що «нині перетин кордону Росії на російсько-білоруській ділянці іноземними громадянами є порушенням правил перетину державного кордону».

Потенційних пасажирів попереджають, що прикордонна служба висадить їх із поїзда та накладе штраф від двох до п’яти тисяч рублів. При цьому жодних посилань на чинні норми закону або підзаконні акти в тексті повідомлень немає. Коментарів прикордонних відомств Росії та Білорусі з цього приводу немає.

Юристи правозахисного проєкту Every Human Being, який вперше повідомив про ситуацію, наголошують, що заборони на виїзд з Росії іноземців у російському законодавстві немає. Ніяких нових наказів, які б містили таку заборону, останнім часом не публікували. Немає таких норм і у білоруському законодавстві.

«Це черговий інструмент залякування та прямий сигнал насильно депортованим до Росії українцям, що виїхати у них не вийде», – вважає засновник проєкту Поліна Муригіна.

Раніше повідомлялося про труднощі у громадян України при перетині кордонів Росії з країнами Євросоюзу.

Росіян призовного віку після оголошення Володимиром Путіним мобілізації кілька разів знімали з потягів, які прямували з Росії до Білорусі.