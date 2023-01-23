У 5 областях діють аварійні вимкнення світла, які можуть поширитись на інші регіони – «Укренерго»

У порівнянні з неділею споживання електроенергії збільшилось – це сталося через початок робочого тижня і поступове зниження температури по всій Україні, відтак зріс дефіцит потужності, повідомляє у понеділок пресслужба компанії «Укренерго».

«Вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» також повідомляє, що вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

За даними «Укренерго», понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі через захоплення військами РФ. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС та Каховська ГЕС. Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня є більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Росія розпочала удари по енергетичній інфраструктурі України перед початком опалювального сезону, торік у жовтні. За цей час їй вдалося значно скоротити електричну генерацію, а також частково порушити єдність енергетичної системи України. Через це є частина областей, де відключення світла є мінімальними, є такі де відключення відбуваються за графіком, але є й такі, де до регулярних додаються ще й аварійні відключення.