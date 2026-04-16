«Укренерго»: сили РФ вранці дронами атакували енергетичну інфраструктуру півдня України

Російські війська вранці здійснили дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України, повідомила у телеграмі «Укренерго».

За даними компанії, внаслідок цього частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

В «Укренерго» додають, що атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Вранці місцева влада Миколаєва та Херсона повідомила про відсутність електропостачання. Також відомо про знеструмлення населених пунктів Миколаївського та Баштанського районів.

Цієї ночі сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку по території України. За даними Міненерго, внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській та Полтавській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.



