«Укренерго»: через негоду знеструмлено понад 680 населених пунктів

Станом на ранок 9 липня внаслідок негоди повністю або частково був знеструмлений 681 населений пункт у шести областях, йдеться у повідомленні пресслужби «Укренерго».

Також за даними енергетиків, в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

«Сьогодні, 9 липня, станом на 9:30, воно (споживання електроенергії – ред.) було на 3,1% вищим, ніж у цей самий час попереднього дня – у вівторок. Причина – спекотна погода на всій території України, що зумовлює використання кондиціонерів. А також – висока хмарність у частині областей, що зумовлює зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій», – йдеться у повідомленні.

В «Укренерго» кажуть, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

«З 16:00 до 22:00 сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте у цей час користування потужною електротехнікою та не вмикайте кілька електроприладів одночасно», – зазначили у пресслужбі компанії.

У травні через погодні умови без світла повністю чи частково лишалися понад 40 населених пунктів у трьох областях.



