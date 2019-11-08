Світовий банк може придбати частину державного «Укргазбанку» – НБУ

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить до структури Світового банку, може придбати частину державного «Укргазбанку», повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Мінфін працює на сьогодні з IFC щодо її входження в капітал «Укргазбанку». Це дійсно подія, яка має відбутися найближчим часом. Це буде перша операція і перший реалізований крок щодо того, як держава скорочує свою частку в банківському секторі», – сказала Рожкова.

За її словами, триває робота над залученням приватних інвесторів і до інших державних банків.

Держава володіє 94,9% акцій «Укргазбанку».