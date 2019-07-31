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01 Серпень 2019, Київ 00:56
Новини | Події

Поліція кваліфікує події в агентстві «Укрінформ» як хуліганство

Поліція згзатримала двох учасників сутичок в «Укрінформі»

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Поліція кваліфікує сутички в агентстві «Укрінформ» як хуліганство, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Підозрюваним загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

30 липня група осіб у футболках із написом «Традиція і порядок» зірвала пресконференцію кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №50 і розгромила пресцентр у будівлі інформаційного агентства «Укрінформ» у Києві.

Понад 10 осіб, які увірвалися до приміщення, кричали «Геть сепаратиста Аксьонова!» та звинуватили учасника пресконференції, самовисуванця Андрія Аксьонова, що він є громадянином Росії. Сам Аксьонов стверджує, що ніколи не мав російського паспорта.

Поліція згодом повідомила, що затримала двох учасників інциденту в «Укрінформі».

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