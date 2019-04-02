Поліція не знайшла вибухівку на об’єктах «Укроборонпрому» в Києві

Поліція не знайшла вибухівку на трьох об’єктах «Укроборонпрому» та в будівлі Вищої ради правосуддя в Києві.

Слідчі територіальних управлінь поліції розпочали досудові розслідування за скоєння правопорушень, передбачених статтею 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років ув’язнення.

2 квітня поліція повідомила, що через інформацію про мінування евакуюали «Київський бронетанковий завод», конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», завод «Маяк» та будівлю Вищої ради правосуддя.

В Україні випадки анонімних повідомлень з інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.