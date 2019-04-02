У Києві повідомили про мінування трьох об’єктів «Укроборонпрому» – поліція

У Києві повідомили про мінування трьох об’єктів «Укроборонпрому» та будівлі Вищої ради правосуддя, повідомила столична поліція.

Мова йде про «Київський бронетанковий завод», конструкторське бюро «Артилерійське озброєння» та завод «Маяк».

«Інформація про закладені вибухівки у трьох випадках надійшла на електронну пошту, ще про одне замінування повідомили телефоном… Проводиться евакуація. Місця «замінувань» огороджені, приміщення та прилеглі території ретельно перевіряються», – заявили в поліції.

В Україні випадки анонімних повідомлень з інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.