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07 липня 2020, Київ 18:17
Новини | Події

Водій автомобіля «Укрпошти», на який скоїли напад невідомі, перебуває у тяжкому стані – ОГП

Через інцидент постраждали двоє людей, зловмисники також викрали понад 2,5 млн грн

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що через напад підрив автомобіля «Укрпошти» на Полтавщині водій машини перебуває у тяжкому стані.

«Унаслідок нападу двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Водій автомобіля перебуває у тяжкому стані у лікарні. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, з’ясовуються всі обставини вчинення кримінального правопорушення. В Полтавській області введено план перехоплення», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Згідно з повідомленням, справу відкрили за статтями про розбійний напад і замах на умисне вбивство.

Раніше сьогодні стало відомо, що вранці біля села Тишки Лубенського району Полтавської області невідомі підірвали автомобіль «Газель», який належить «Укрпошті», та викрали понад два з половиною мільйони гривень і табельний пістолет охоронця. Зловмисники утекли.

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