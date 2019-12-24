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24 грудня 2019, Київ 11:46
Новини | Економіка

«Укрпошта» виставляє на продаж 100 тисяч квадратних метрів

«Укрпошта» на першому етапі виставить на продаж 800 об’єктів

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«Укрпошта» виставляє на продаж 100 тисяч квадратних метрів, повідомив голова компанії Ігор Смілянський у Facebook.

«Починаємо процес продажу активів. «Укрпошта» на першому етапі виставить на продаж 800 об’єктів загальною площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Це те, що не використовується в щоденній діяльності: старі гаражі, бази відпочинку і так далі», – написав Смілянський 23 грудня.

Він заявив, що активи продадуть на Prozzoro, для оцінки вартості залучать незалежних експертів.

«Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку України. Вона має більш ніж 11 тисяч відділень, які забезпечують покриття у 100% населених пунктів України.

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