Фонд державного майна продав «Укртелефільм»

Фонд державного майна України продав підприємство «Укртелефільм» за 5,1 мільйона гривень, повідомив в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров у Facebook.

Переможцем аукціону стала компанія «Рієлтіс-Плюс».

Компанія була створена у 1965 році. За час свого існування кіностудія взяла участь у створені понад трьох тисяч телевізійних фільмів. Трубаров зазначив, що від неї залишилися напівзруйновані приміщення.

Він додав, що на аукціоні вдалося продати «Київмашсервіс». Під час торгів ціна лоту зросла на 80 відсотків: із 12 до 20 мільйонів гривень.

«Київмашсервіс» розташований у Києві, володіє низкою виробничих приміщень, в яких раніше випускалися будівельні конструкції та торгові меблі. Останнім часом все майно здавалося в оренду», – написав Трубаров.

Фонд держмайна очікує від переможців аукціону швидкого підписання договорів і перерахунку коштів.

За даними Рахункової палати, станом на червень 2019 року невиконання плану надходжень від приватизації державного майна становило 5,9 мільярда гривень, або 97%.