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15 квітня 2021, Київ 18:00
Новини | Суспільство

Киянам надали оновлені дані щодо місць підземних сховищ – КМДА

На онлайн-мапі вказані дані по кожному району столиці

У Київміськадміністрації повідомили оновлені дані щодо фонду захисних споруд цивільної оборони для укриття населення під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

«Фонд включає сховища цивільного захисту, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення. Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття», – йдеться в повідомленні.

КМДА, зокрема, оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі. На онлайн-мапі вказані дані по кожному району столиці.

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За законодавством, місця укриття у мирний час використовуються для господарських, культурних і побутових потреб міста. У разі виникнення надзвичайних ситуацій укриття можуть застосувати для захисту населення.

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