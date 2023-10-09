У КМВА повідомили про обмеження роботи укриттів у дитячих садках

Укриття в закладах дошкільної освіти Києва будуть недоступні для сторонніх осіб, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.



«Від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу – тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями», – повідомив Попко у телеграмі.



Він зауважив, що ці правила діятимуть на час роботи дошкільних освітніх закладів, тобто у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.



«Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», – пояснив керівник КМВА.

За даними КМДА, загалом у Києві є 900 укриттів у закладах освіти, а для того, аби потрапити до таких укриттів потрібно мати при собі паспорт.