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У КМВА повідомили про обмеження роботи укриттів у дитячих садках

Такі укриття будуть недоступними для сторонніх осіб на час роботи дошкільних освітніх закладів. Фото ілюстративне

Укриття в закладах дошкільної освіти Києва будуть недоступні для сторонніх осіб, заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Від сьогодні вносяться зміни в порядок використання укриттів Фонду захисних споруд міста Києва. Зміни стосуються виключно обʼєктів дошкільної освіти. Відтепер укриття в таких закладах можуть використовуватися лише учасниками освітнього процесу – тобто персоналом та дітьми. Сторонні особи не зможуть користуватися цими укриттями», – повідомив Попко у телеграмі.

Він зауважив, що ці правила діятимуть на час роботи дошкільних освітніх закладів, тобто у нічний час такими укриттями можуть користуватися всі громадяни.

«Такі зміни обумовлені, в першу чергу безпековими інтересами, задля захисту дітлахів», – пояснив керівник КМВА.

За даними КМДА, загалом у Києві є 900 укриттів у закладах освіти, а для того, аби потрапити до таких укриттів потрібно мати при собі паспорт.

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