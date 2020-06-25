«Укрзалізниця» заявила про загрозу нацбезпеці через рішення Верховного суду щодо боргів її донбаської філії

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» заявило про загрозу національній безпеці й економіці України через рішення Верховного суду, яке визнало правонаступництво компанії щодо боргів державних підприємств, що є її підрозділами, зокрема й боргів її донбаської філії.

«Така позиція суду щонайменше ставить контрагентів підприємств і установ залізничного транспорту, у тому числі тих, що розміщені на тимчасово окупованій території і території проведення антитерористичної операції, правонаступництво за зобов’язаннями яких, згідно з позицією Верховного суду, настало в «Укрзалізниці», у вигідніші умови в рамках судових процесів», – заявили в «Укрзалізниці».

«Відтак «Укрзалізниця» буде позбавлена можливості обґрунтовано заперечити або подати докази на спростування їхніх вимог, зважаючи на відсутність у товариства будь-яких первинних документів, бо вся інформація і документи з початком антитерористичної операції залишились у ДП «Донецька залізниця» і структурних підрозділах на територіях, що тимчасово не контролюються органами державної влади України. Таким чином нівелюється один із головних принципів Конституції – рівність перед законом і судом», – додалив УЗ.

Компанія звертає увагу, що згадане рішення Великої палати Верховного суду фактично означає, що компанія буде зобов’язана погасити всі борги ДП «Донецька залізниця», не отримавши при цьому від останнього ніякого майна до статутного капіталу.

Тим часом, нагадують у компанії, на непідконтрольних Києву територіях Луганської і Донецької областей перебуває понад 20 тисяч вантажних вагонів «Укрзалізниці», майже 6 тисяч вагонів інших власників, майже 6 тисяч пасажирських вагонів і понад 300 локомотивів.

Крім того, наголошує «Укрзалізниця», за приблизними підрахунками, сума фінансових зобов’язань ДП «Донецька залізниця» перед кредиторами перевищує 6,5 мільярдів гривень, а серед кредиторів є й підприємства власності суб’єктів резидентства Росії, зокрема, ПАТ «Сбербанк» на суму 3,5 мільярди гривень, ПАТ «ВТБ Банк» на суму 1,2 мільярда гривень.

Надані ними кредитні ресурси були використані «Донецькою залізницею» на придбання й оновлення основних засобів, які з початком російської агресії на сході України залишилися на територіях, де органи державної влади України наразі не здійснюють свої повноваження, кажуть в УЗ.

«Укрзалізниця» наголошує, що таке рішення ставить під загрозу фінансовий стан і стабільність функціювання товариства, бо погашення такої значної суми боргу без фактичного отримання активів ДП «Донецька залізниця» може призвести до дестабілізації платіжної ситуації компанії, яка і так є складною через епідемію COVID-19», – заявили в компанії.

Відтак «Укрзалізниця» просить президента й органи державної влади втрутитися в ситуацію, що склалася, і «вжити всіх можливих заходів для захисту прав та інтересів «Укрзалізниці» й не допустити несправедливого і незаконного звернення стягнення на активи і грошові засоби компанії, зокрема шляхом ініціювання відповідних законодавчих змін».

Державне підприємство «Донецька залізниця» є однією з регіональних філій АТ «Укрзалізниця», яке обслуговувало Донецьку й Луганську області, а також частини сусідніх областей.

Після початку гібридної агресії Росії і окупації частини територій Донецької і Луганської областей було вирішено передати майно підприємства, яке лишилося на підконтрольній Києву території, сусіднім регіональним філіям. Нині, за відкритими реєстрами, державне підприємство «Донецька залізниця» перебуває у стані припинення.

При цьому згадане рішення Верховного суду стосується боргів саме українського державного підприємства, а не залізничних утворень, які нині фактично діють на окупованих територіях ОРДЛО.