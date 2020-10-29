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29 жовтня 2020, Київ 14:35
Новини | Економіка

В УЗ обіцяють до весни не підвищувати тарифи на перевезення пасажирів залізницею

«Укрзалізниця» до кінця першого кварталу 2021 року не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, заявив директор філії «Пасажирська компанія» УЗ Олександр Перцовський на брифінгу в Києві.

«Жодних підвищень цього року не планується, аж до першого кварталу наступного року. Ми наразі в дискусії і розглядаємо варіант, що з другої половини наступного року, з другого кварталу можлива певна індексація цін на пасажирські перевезення», – сказав Перцовський.

Він додав, що фінального рішення щодо тарифів на наступний рік ще немає.

За його словами, компанія також із 1 листопада на майже 15% знизить вартість квитків на місця у вагонах першого класу швидкісних поїздів класу «Інтерсіті», щоб, як він висловився «не перевозити повітря».

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі тощо».

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