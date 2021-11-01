«Укрзалізниця» отримала перші нові пасажирські вагони, придбані за кошти держбюджету

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про отримання перших п’яти зі ста зі нових пасажирських вагонів, які придбані за кошти держбюджету.

«Перші 5 купейних вагонів з партії замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу та придбаних за кошти державного бюджету пройшли в столиці фінальну прийомку фахівцями філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця». За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають бути поставлені АТ «Укрзалізниця» до кінця 2021 року», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, «Крюківський вагонобудівний завод» має побудувати та надати компанії 51 купейний вагон, 12 спальних вагонів, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, а також 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.

Цьогоріч у бюджеті України передбачено виділення 3 млрд грн на оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень.