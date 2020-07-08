Уряд підтримав відстрочку з виплати дивідендів «Укрзалізницею» – Мінінфраструктури

Уряд схвалив розроблений Міністерством інфраструктури законопрєект щодо забезпечення додаткових економічних гарантій у зв’язку з поширенням COVID-19 та запровадженням карантину, який передбачає надання «Укрзалізниці» відстрочки з виплати дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.



«З 18 березня цього року були тимчасово зупинені пасажирські перевезення, що очікувано негативно позначилося на чистому прибутку «Укрзалізниці». При цьому, компанія мусила повернути пасажирам значні суми коштів за квитки, що були придбані раніше. До 12% скоротилися і обсяги вантажних перевезень через зниження об’ємів виробництва всередині країни та припинення роботи окремих підприємств-вантажовідправників. Девальвація курсу гривні в першому кварталі також негативно зобразиться на прибутках УЗ. Ми розробили законопроєкт з метою підтримки «Укрзалізниці» і я вдячний всім членам уряду за схвалення цього рішення», – сказав Криклій.

Відповідно до рішення про нарахування дивідендів, «Укрзалізниця» додатково спрямує 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 206,2 мільйонів гривень на виплату дивідендів до державного бюджету не пізніше нажі 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів, сплачених вчасно, не нараховуватиметься пеня.