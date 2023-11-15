Вісім поїздів виходять у рейси з жіночими купе – «Укрзалізниця»

В «Укрзалізниці» повідомили, що відсьогодні вісім пасажирських поїздів виходять у рейси з жіночими купе.

Згідно з повідомленням, йдеться про поїзди «Київ – Ужгород», «Дніпро – Трускавець», «Київ – Кривий Ріг», «Харків – Ясіня», «Харків – Ужгород», «Київ – Ужгород», «Запоріжжя – Ужгород», а також про поїзд «Одеса – Рахів». Втім останній, кажуть в УЗ, через ремонт колії на Закарпатті у свій перший рейс з жіночими купе з Одеси вирушить 16 листопада, а із Рахова 17-го.

«Саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе – понад 80% на сьогодні», – йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Укрзалізниця» запустила у пілотному режимі жіночі купе після того, як на сайті уряду отримала підтримку петиція із закликом виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок. Перші квитки почали продавати влітку. Посадка у жіночі купе відкрита тільки жінкам і дітям до 5 років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.