«Укрзалізниця» запускає перші жіночі купе в поїздах

«Укрзалізниця» вже запустила перші жіночі купе на чотирьох напрямках, повідомили кореспонденту Радіо Свобода в пресслужбі компанії.

В «Укрзалізниці» кажуть, що вартість квитків в жіночому купе не відрізнятиметься від цін на стандартні купе. Продаж таких квитків відбуватиметься виключно у мобільному застосунку «Укрзалізниці». Для того, щоб отримати доступ до функції, достатньо оновити застосунок.

«Поїзди з жіночими купе будуть марковані у застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років», – уточнили в компанії.

Також відомо, що кількість квитків на одне замовлення обмежена чотирма. Продажі квитків у жіночі купе стартують з 30 червня.

Жіночі купе тестуватимуть за наступники напрямками:

№81 Київ – Ужгород;

№41 Дніпро – Трускавець;

№75 Київ - Кривий Ріг;

№15 Харків – Ясіня.

На сайті Кабінету міністрів 15 травня з’явилася петиція з проханням виділити щонайменше один вагон у поїздах, які йдуть довше шести годин, винятково для жінок. Цьому передувала дискусія в соцмережах, де жінки висловлювалися за запровадження окремих купе чи вагонів у поїздах з міркувань безпеки та комфорту.

23 травня компанія «Укрзалізниця» повідомила про плани протестувати ідею жіночих купе в своїх поїздах.