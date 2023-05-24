«Укрзалізниця» повертає швидкісний поїзд із Києва до Запоріжжя вперше з початку вторгнення РФ

Поїзд «Інтерсіті», який йде з Києва до Дніпра та Запоріжжя, відновлює рух у червні, повідомляє компанія «Укрзалізниця» 24 травня.

«Швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя повертається вперше з 24.02.2022! Вже з 10 червня комфортний Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15», – йдеться в повідомленні.

За заявою, квитки мають з’явитися в застосунку та на решті каналів перевізника найближчими годинами.

Наразі з Києва до Запоріжжя курсує нічний поїзд 038 К.